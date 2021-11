Ist er dem Format gewachsen? Dominik Brcic wurde einem breiteren Publikum bekannt, als er Anfang des Jahres an Are You The One? teilnahm. In der Kuppelshow begeisterte der Österreicher viele, verschreckte aber auch einige: Als er sich über seine Mitstreiterin Sabrina ärgerte, beschimpfte er die Blondine wüst. Ab Mitte November wird Domi als Verführer bei Temptation Island V.I.P. zu sehen sein: Promiflash verriet er jetzt, wie er seine Chancen einschätzt.

"Ich denke, mein einziger Vorteil ist, dass ich schon an die Umstände gewöhnt bin, die solche Formate generell mit sich bringen", erklärte Dominik im Promiflash-Interview. Dank seiner Erfahrungen sei er im Vorfeld gar nicht nervös gewesen und habe sich auch keine Grenzen gesetzt: "Ich versuche, meinen verführerischen Charme bestmöglich einzusetzen, und schlussendlich entscheiden die Frauen, ob sie der Versuchung standhalten können. "

Von den Promis in den beiden Villen habe er vorab nur Sandra Janina (22) und Henrik Stoltenberg aus ihrer Love Island-Staffel gekannt, erzählte Domi. "Die Auswahl der vergebenen Frauen konnte sich auf jeden Fall sehen lassen und mein spezieller Typ war auch mit dabei", freute er sich abschließend.

TVNOW Dominik Brcic, "Are You The One?"-Kandidat

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

RTLZWEI / Paris Tsitsos Henrik Stoltenberg und Sandra Janina bei "Love Island" 2020

