Dieser Herr hat es Amira Pocher (29) wohl nicht gerade angetan! Die zweifache Mutter und ihr Ehemann Oliver Pocher (43) sind dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen: Egal, ob in ihrem Podcast oder in ihrer gemeinsamen Show – die Beauty und der Komiker regten sich in der Vergangenheit schon über mehrere prominente Persönlichkeiten auf. Auch ein Ex-Bachelor scheint sich bei Amira extrem unbeliebt gemacht zu haben!

In Pietro Lombardis (29) Podimo-Podcast "Pietro & Friends" kam die Brünette darauf zu sprechen, dass sie einen einstigen Bachelor überhaupt nicht leiden kann. "Welchen Bachelor ich genau meine, sage ich jetzt nicht, aber der hat sich schon mal mit mir angelegt. Ekelhafter Typ, den hasse ich abgrundtief, seine Frau mag ich auch überhaupt nicht", ätzte die 29-Jährige.

Es gebe sogar einen konkreten Grund dafür, warum Amira die Partnerin des gehassten Bachelors ebenfalls nicht ausstehen könne: "Sie übrigens guckt heimlich meine Storys und schreibt meine Kooperationspartner an und will dann dieselben Kooperationen machen wie ich, aber offiziell findet sie mich scheiße."

Christoph Hardt / Future Image Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Juni 2021

