Ist dieses Revival geglückt? Am Samstagabend flimmert sieben Jahre nach dem Show-Aus endlich wieder Wetten, dass..? über die deutschen TV-Bildschirme. Kult-Moderator Thomas Gottschalk (71) kann neben Schlager-Queen Helene Fischer (37) etliche Superstars auf seiner Couch begrüßen. Und genau das haben die Zuschauer wohl ganz schön doll vermisst: Einige Fans fordern jetzt, dass "Wetten, dass..?" wieder öfters im TV zu sehen sein soll!

Twitter läuft am Abend mal wieder heiß. Nicht lange dauert es, bis einige Zuschauer nach mehr schreien. "Ein Mal im Jahr, so im Winter, eine 'Wetten, dass..?'-Show wäre echt ganz schön", lautet unter anderem ein Kommentar. Doch bei diesem Tweet bleibt es nicht. "Warum kommt 'Wetten, dass..?' nicht einfach zurück, ganz ehrlich", "Ich meine, es ist unterhaltsam, witzig und auch interessant. Ich will das wirklich regelmäßig sehen" oder "Können wir uns darauf einigen, 'Wetten, dass..?' als Kompromiss einmal jährlich zu bekommen?", lauten weitere User-Stimmen.

Doch nicht nur die Fans vor den TV-Bildschirmen sind ganz angetan von dem Revival – auch das Publikum vor Ort ist schon von Anfang an total aus dem Häuschen. Bei Thomas' Opening applaudierten und grölten die Zuschauer minutenlang. Das ließ den alten Showhasen ziemlich emotional zurück: "Ich freue mich wirklich wahnsinnig, ich genieße den Abend und ich lasse mir auch Zeit!”

Getty Images Helene Fischer, Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker bei "Wetten, dass..?" 2021

Getty Images Thomas Gottschalk mit Björn Ulvaeus und Benny Andersson von ABBA

Getty Images Thomas Gottschalk Helene Fischer, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Michelle Hunziker

