Am Freitagabend endete das Konzert von Travis Scott (29) in einer wahren Tragödie: Bei seinem Astroworld-Festival kam es zu einer Massenpanik, bei der nach aktuellem Wissensstand acht Leute ums Leben kamen – zudem wurden mehr als 300 Leute verletzt. Bei dem Konzert waren rund 50.000 Zuschauer im Publikum – jetzt erzählten Augenzeugen von den schlimmen Szenen, die sich an dem Abend abgespielt haben.

Ein Festivalgänger berichtete jetzt gegenüber NBC News: "Ich konnte nicht einmal stehen oder atmen und ich bin 1,82 m groß." Dies sei schon vor Beginn der eigentlichen Show so gewesen. "Die Leute unten waren am Ersticken. [...] Ich dachte, ich sterbe. Es gab kein Entkommen", erklärte der 16-Jährige. Er erzählte außerdem davon, wie er Leute um sich herum habe rufen hören: "Hilfe, ich will nicht sterben!" Ein anderer Zuschauer erzählte der New York Times: "Es war wie in der Hölle. Jeder, der hinten stand, versuchte, nach vorne zu stürmen."

Auf Instagram veröffentlichten die Veranstalter des Festivals bereits ein Statement: "Unsere Gedanken sind heute Abend bei der Astroworld-Festivalfamilie – vor allem bei denen, die wir verloren haben und deren Angehörigen." Die Show, die für Samstagabend geplant war, wurde inzwischen abgesagt.

Getty Images Travis Scott im August 2019 in Santa Monica

Instagram / kyliejenner Travis Scotts Konzert bei Astroworld 2021

Getty Images Rapper Travis Scott

