Wie geht es Katie Price (43) aktuell? Die britische TV-Persönlichkeit geriet zuletzt mit unschönen Neuigkeiten in die Schlagzeilen. Die 43-Jährige verursachte einen Autounfall, weil sie unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin ließ sie sich in einer Drogenentzugsklinik behandeln. Inzwischen verließ Katie das Krankenhaus wieder, gab jetzt jedoch an, dass sie noch nicht ganz gesund sei: Sie leidet noch unter einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Nachdem Katie die Klinik verließ, meldete sie sich auf Instagram bei ihren Followern. Das ehemalige Model postete ein Foto, auf dem zwei Bücher zu sehen waren. Eines davon behandelte das Thema der posttraumatischen Belastungsstörung und wie Betroffene lernen können, damit umzugehen. Das andere Buch thematisierte Aspekte von Verhaltenstherapie. Zu dem Schnappschuss schrieb die fünffache Mutter: "Das lese ich gerade".

Offenbar erholt sich Katie gerade noch von dem Autounfall und dem darauffolgenden Entzug. Wie The Sun berichtet, wurde bei Katie im Jahr 2018 auch eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert, weswegen sie für knapp einen Monat in einer Klinik behandelt wurde. In dem Zeitraum habe ihre eigene Mutter Amy ihre Tochter nicht mehr wiedererkannt, berichtete sie gegenüber der Zeitung. "Katie war ihr eigener schlimmster Feind und hat sich manchmal wie ein Idiot benommen. Aber sie zerfleischt sich seit Jahren selbst", gab Amy Einblick in Katies damaligen Zustand.

Katie Price' Auto nach dem Unfall

Katie Price, britischer TV-Star

Katie Price mit ihrer Mutter Amy und ihrer Schwester Sophie, November 2021

