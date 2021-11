Würde Denise Hersing (25) gerne etwas rückgängig machen? Aktuell ist die ehemalige Bachelor-Kandidatin bei Bachelor in Paradise zu sehen. Schon in der ersten Folge knutschte sie intensiv mit Lorik Bunjaku (25), der kurz darauf aber den Anschein machte, als wolle er nicht mehr allzu viel von der Braunschweigerin wissen: Er lästerte über sie und bespuckte sie mit Bier. Bereut Denise, sich auf Lorik eingelassen oder ihn nach der Spuck-Aktion nicht direkt in den Wind geschossen zu haben?

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan von der 25-Jährigen wissen, ob es etwas gebe, das sie bei "Bachelor in Paradise" bereue. Die Antwort hätte aber nicht eindeutiger ausfallen können: "Nein, überhaupt nicht. Ich bereue grundsätzlich nie etwas. Ich stehe immer zu 100 Prozent zu meinen Taten – im negativen und positiven Sinne." Ob sie etwas aus der Show als "negativ" bezeichnen würde, ließ Denise offen. "Wenn ich Mist gebaut habe, dann stehe ich auch dafür gerade", stellte sie jedoch klar. Aus ihren Fehlern könne die Beauty schließlich nur lernen.

Doch was hat die Influencerin überhaupt an Lorik begeistert? Immerhin ließ er im Gespräch mit ihr sogar vermuten, dass er den Kuss am nächsten Tag gerne rückgängig gemacht hätte. "Sein Auftreten, was mich ein bisschen an einen 'Fuckboy' erinnert, fand ich interessant. Also fand ich quasi genau das interessant, was andere Frauen vielleicht eher abschreckt", gab sie im Gespräch mit Promiflash zu.

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / lorikbun Lorik Bunjaku, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2021

Instagram / denisiii._ Denise Hersing, ehemalige "Der Bachelor"-Kandidatin

