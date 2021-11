Es waren tolle News für alle Fans der Wollnys! Silvias (56) Tochter Lavinia (22) verkündete gerade, dass sie Nachwuchs bekommt: "Seit dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten." Im Mai dieses Jahres brachte ihre Schwester Sarafina (26) bereits die Zwillinge Emory und Casey zur Welt – die Großfamilie wächst also weiter! Doch wie viele Enkelchen hat Mama Silvia eigentlich bereits? Diese Frage zu beantworten, ist gar nicht so einfach – denn nicht alle ihrer elf Kinder tauchen in der Reality-Doku auf.

