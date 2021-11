Heute hat Silvia Wollny (56) eine wunderbare Neuigkeit aus dem Hause Wollny publik gemacht: Das Großfamilienoberhaupt verkündete nämlich jüngst, schon bald wieder Oma zu werden – eine ihrer Töchter ist sogar bereits im fünften Schwangerschaftsmonat. Allerdings verriet die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zu dem Zeitpunkt nicht, welche ihrer Töchter Nachwuchs erwartet. Jetzt wurde das süße Geheimnis aber endlich gelüftet: Lavinia Wollny (22) wird erstmals Mutter!

Das verkündete Lavinia jetzt höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Profil. "Es ist unglaublich", betonte die werdende Mutter und brachte ihre riesengroße Vorfreude zum Ausdruck: "Seit dem Tag, an dem wir erfahren haben, dass wir ein gemeinsames Baby erwarten, können wir es kaum abwarten, dich endlich in unseren Händen zu halten." Im Laufe der Schwangerschaft wachse Lavinias Liebe für ihr Baby immer mehr. "Wir freuen uns unglaublich auf die gemeinsame Zeit mit dir", richtete sie liebevolle Wort an ihr ungeborenes Kind.

Und auch Lavinias Mutter Silvia meldete sich nach dem Statement ihrer Tochter erneut auf der Fotoplattform zu Wort. "Wenn aus Liebe leben wird, dann trägt das Glück einen Namen", schrieb die 56-Jährige. Ganz offensichtlich kann auch sie es kaum erwarten, das kleine Wunder bald in den Armen zu halten...

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Ein Ultraschallbild vom Wollny-Nachwuchs

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Oberhaupt der TV-Großfamilie

Anzeige

Glaubt ihr, Lavinia bekommt einen Jungen oder ein Mädchen? Bestimmt einen Jungen! Sie wird bestimmt ein Mädchen bekommen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de