Erschreckende Details über das Drama beim Astroworld-Festival kommen ans Licht! Am Freitagabend war es bei dem Gig von Travis Scott (29) zu einer Tragödie gekommen: Bei einer Massenpanik im Publikum kamen acht Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Auch Kylie Jenner (24), die schwangere Partnerin des Musikers, war vor Ort und filmte den Auftritt – dabei fing sie offenbar aus Versehen auch den Moment ein, in dem ein Krankenwagen durch die wilde Menge fuhr!

In ihrer Instagram-Story teilte die Mama der kleinen Stormi Webster (3) am Freitagabend mehrere Videos des Festivals. Die Clips zeigen die Bühne und das Publikum, zahlreiche Lichter und Feuerwerk. In einer Sequenz ist zudem ein Krankenwagen zu erkennen, der sich mit Blaulicht durch die Menge kämpft – und offenbar schnellstmöglich Verletzte abtransportieren will!

Für die unbedachte Aufnahme wird Kylie im Netz nun hart kritisiert – und sogar wüst beschimpft: "Kylie Jenner sitzt da sicher auf ihrem Thron, während etwas Schreckliches passiert und sie nimmt den Clip nicht offline. Was ist das für eine Welt?", schrieb ein wütender Twitter-User. Andere zweifelten jedoch daran, dass die Unternehmerin den Krankenwagen überhaupt bewusst wahrgenommen habe.

Anzeige

Getty Images Travis Scott, Kylie Jenner und Stormi Webster

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Instagram-Story beim Astroworld-Festival

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de