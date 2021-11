Wetten, dass..? feiert ein fulminantes Comeback! Am Samstagabend durften sich die Fans der beliebten TV-Show freuen: Zum 40-jährigen Jubiläum kehrte das Format inklusive Moderator Thomas Gottschalk (71) auf die Bildschirme zurück. Zu Gast waren neben Helene Fischer (37) und Udo Lindenberg (75) auch die ABBA-Mitglieder Benny Andersson (74) und Björn Ulvaeus. Ein großer Fernsehmoment, den Millionen Menschen live mitverfolgten – und der bei den Zuschauern mehr als gut ankam!

In einer aktuellen Umfrage war sich die Mehrheit der Promiflash-Leser einig: Das "Wetten, dass..?"-Revival war ein voller Erfolg! Knapp 84 Prozent der Teilnehmer (9.657 Votes von insgesamt 11.512) waren von der Sendung begeistert. Nur 16 Prozent der User waren hingegen nicht allzu überzeugt von dem Revival des Kult-Formats.

Neben der Promiflash-Umfrage sprechen auch die Quoten der Show für sich. 13,8 Millionen Menschen schalteten am Samstagabend für Thomas und Co. ein. Damit sicherte sich die Ausstrahlung einen Marktanteil von 50,2 Prozent in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen – die anderen Primetime-Shows konnten somit einpacken.

