Thomas Gottschalk (71) kann's noch! Der Moderator stand am Samstagabend wieder auf seiner altbekannten Bühne der Familienshow Wetten, dass..? und zog das deutsche Publikum vor die TV-Bildschirme. Mit Star-Besuch wie Helene Fischer (37) oder den ABBA-Mitgliedern Benny Andersson (74) und Björn Ulvaeus war gute Unterhaltung vorprogrammiert. Und das zeigt sich auch an den Quoten: "Wetten, dass..?" war mit einem Marktanteil von satten 47,5 Prozent die erfolgreichste Show am Samstagabend!

Ganze 13,8 Millionen Zuschauer zählte laut Quotenmeter die Wettshow im ZDF. Damit schlug sie die Konkurrenzsendungen im Fernsehen und erreichte unglaubliche Höchstwerte. Gerade in der Gruppe der 14- bis 49-Jährigen war "Wetten, dass..?" erfolgreich: Dort lag der Marktanteil sogar bei 50,2 Prozent! Vor sieben Jahren moderierte Thomas das letzte Mal die Sendung und erreichte damit schon 9,27 Millionen Zuschauer, die im Vergleich zu der aktuellen Ausgabe schlapp wirken.

Die Quoten sprechen für sich! Aber auch schon während der Ausstrahlung äußerten sich die Fans der Kult-Show positiv im Netz darüber und wünschten sich, sie öfter im deutschen Fernsehen zu sehen. "Warum kommt 'Wetten, dass..?' nicht einfach zurück, ganz ehrlich?", twitterte ein Zuschauer und war damit nur eine Stimme von vielen.

Getty Images Thomas Gottschalk, Helene Fischer und Joko Winterscheidt bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

Getty Images Thomas Gottschalk Helene Fischer, Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf und Michelle Hunziker

