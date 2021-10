Bei den Fans der Netlix-Serie You gibt es allen Grund zur Freude! Am Freitag ist endlich die langerwartete dritte Staffel auf der Streamingplattform abrufbar – und die verspricht wieder schaurige Momente: Joe Goldbergs (Penn Badgley, 34) Stalking-Obsession nimmt auch nach der Geburt seines Kindes volle Fahrt auf. Doch schon vor der Premiere der neuen Season macht eine überraschende Neuigkeit die Runde: Die Erfolgsserie "You" bekommt auch eine vierte Staffel!

Laut einem Bericht von People bestätigte das jetzt der Streamingdienst Netflix. "Es war aufregend, Penn dabei zuzusehen, wie er Joe zu gruseligem, aber dennoch fesselndem Leben erweckt hat", betonte die Showrunnerin Sera Gamble in dem Statement und freute sich über die geplanten neuen Folgen: "Das gesamte 'You'-Team freut sich darauf, in Staffel vier neue, dunkle Facetten der Liebe zu erkunden."

Um welche neuen, dunklen Facetten es dann in der vierten Season gehen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass "You" inzwischen weltweit eine riesengroße Fangemeinde hat. "Wir sind zutiefst dankbar, dass Netflix 'You' eine so große Unterstützung zuteilwerden ließ und dass die Menschen auf der ganzen Welt es genossen haben, Joe in den letzten drei Staffeln dabei zuzusehen, wie er wirklich alles falsch macht", fügte Sera hinzu.

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Victoria Pedretti und Penn Badgley in "You"-Staffel drei

JOHN P. FLEENOR/NETFLIX © 2021 Penn Badgley in "You"-Staffel drei

Tyler Golden/Netflix Penn Badgley in "You"

