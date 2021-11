Böses Erwachen bei Bauer sucht Frau! Nach dem großen Scheunenfest hat Pferdewirtin Lara zwei Bewerberinnen zur Hofwoche eingeladen. Die Landwirtin will die Raumausstatterin Melanie und die Kinderpflegerin Franzi besser kennenlernen, um mit einer der beiden im besten Fall sogar eine Familie zu gründen. Doch schon der erste Morgen startet für Lara mit einer ordentlichen Portion Eifersucht, denn: Ihre beiden Hofdamen haben im selben Zimmer genächtigt!

In der aktuellen Folge will die 26-Jährige ihren Hofdamen einen morgendlichen Überraschungsbesuch abstatten, guckt letztendlich aber selbst ziemlich verdutzt. Eigentlich stehen für Melanie und Franzi zwei getrennte Schlafzimmer bereit, doch Lara findet die beiden zusammen in einem Zimmer vor. Der Grund: Franzi habe sich gegruselt und ist deshalb zu ihrer Mitstreiterin übergesiedelt. “Ich war natürlich ein bisschen überrascht, dass sie da beide sind. Sie hatten eine logische Erklärung, aber naja – ich war nur froh, dass sie in dem Zimmer mit den getrennten Betten waren und nicht hinten im Ehebett", räumt die eifersüchtige TV-Bäuerin im Interview ein und überlegt, ihren Gästen am kommenden Abend vorsichtshalber einen Kontrollbesuch abzustatten.

Franzi und Melanie nehmen Lara sogar noch weiter aufs Korn. "Wir haben die Betten eigentlich zusammengeschoben und erst auseinandergeschoben, als du kamst", scherzt Letztere. Bis die Pferdeliebhaberin den Witz darin erkennt, dauert es jedoch eine Weile. "In zwischenmenschlichen Sachen bin ich oft ein Analphabet. Ich kann Emotionen nicht immer gut lesen oder deuten", erklärt Lara im Interview.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei RTLplus.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Melanie, Lara, Jennifer und Franziska bei "Bauer sucht Frau" 2021

Anzeige

RTL Franzi, Melanie und Pferdewirtin Lara bei "Bauer sucht Frau"

Anzeige

TVNOW Pferdewirtin Lara

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de