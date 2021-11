Beim ersten Kennenlernen werden direkt alle Fronten geklärt! Gestern wurde die neue Staffel von Bauer sucht Frau eingeläutet und startete mit dem beliebten Scheunenfest, wo die Bauern ihre Anwärterinnen erstmals kennenlernen durften. Auch Bäuerin Lara ist dieses Jahr auf der Suche nach der großen Liebe und stellte schon am ersten Tag klar: Sie möchte mit ihrer zukünftigen Partnerin Kinder bekommen!

Die 26-jährige Pferdewirtin hofft, bei der Kuppelshow mit Inka Bause (52) eine Partnerin fürs Leben zu finden – und hatte gleich drei Frauen zur Auswahl. In Gesprächen unter vier Augen lernte sie die Kandidatinnen näher kennen und wurde da auch persönlich. "Ich möchte definitiv auch Kinder kriegen", erzählte Lara im Gespräch mit Anwärterin Jennifer. Dabei könnte sich die Schleswig-Holsteinerin auch vorstellen, dass sowohl sie als auch ihre Partnerin das Kind austrägt: "Ja, würde ich auch selbst kriegen und da ich auch mehr als eins will, ist es ja auch so, dass man das theoretisch aufteilen könnte."

Altenpflegerin Jennifer stimmte Lara in dem Punkt zu, denn sie wünscht sich ebenfalls einmal Kinder. "Ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, kann man die Erfahrung schon mal machen", gab sie zu. Doch obwohl sich die beiden einig waren, hat es für Lara nicht für eine Einladung auf ihren Hof gereicht: Sie entschied sich nach dem ersten Kennenlernen für Franziska und Melanie.

Alle Infos und Folgen von "Bauer sucht Frau" findet ihr bei TV NOW.

RTL / Stefan Gregorowius Pferdewirtin Lara (26, 2.v.l.) aus Schleswig-Holstein lernt auf dem Scheunenfest Melanie (34, r.), J

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Teilnehmern 2021 beim Scheunenfest

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause beim Scheunenfest 2021

