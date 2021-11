Harry Styles (27) hat zu seinen Fans eine spezielle Verbindung. Gerne interagiert der Sänger auf seinen Konzerten mit den Zuschauern, spricht mit ihnen oder gibt ihnen sogar Datingtipps. Bei einem Auftritt vergangene Woche in Milwaukee half er einem weiblichen Fan aus und erfüllte ihr einen persönlichen Wunsch: Harry unterbrach sein Konzert und unterstützte ein Mädchen bei dem Coming-out vor deren Mutter!

In einem viralen Video auf TikTok war zu sehen, wie die Zuschauerin während des Konzerts ein Schild hochhielt, auf dem sie Harry darum bat, ihr beim Coming-out zu helfen. Dies las der "Watermelon Sugar"-Sänger und ließ es sich nicht nehmen, darauf einzugehen! "Was möchtest du deiner Mutter sagen? Ich kann es ihr sagen, wenn du das willst", fragte er sie vor dem gesamten Publikum. Zuerst völlig überfordert mit der Aufmerksamkeit von seinem Idol, willigte der Fan schließlich ein und Harry rief es durch die Halle: "Lisa, sie ist lesbisch!"

Aber wie hat die Mutter, die auf der anderen Seite des Publikums saß, reagiert? Sie konnte es auch kaum fassen, dass die Nachricht ausgerechnet von dem ehemaligen One Direction-Mitglied kam! Doch daraufhin warf sie ihrer Tochter Luftküsse zu und signalisierte so, dass alles in Ordnung sei.

