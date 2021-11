Startet Cedric Beidinger jetzt auch in den USA als Bodybuilding-Superstar durch? Der durchtrainierte Big Brother-Gewinner ist aktuell in absoluter Höchstform. Der Grund: Der Muskelberg nimmt gerade an verschiedenen Bodybuilding-Wettkämpfen teil. Zuletzt stand die Weltmeisterschaft im rumänischen Bukarest an – wo er den zweiten Platz ergattern konnte. Jetzt ist der Hottie gerade für Olympia unterwegs nach Las Vegas. Doch wie hoch rechnet Cedric sich seine Siegchancen in den USA aus?

"Die Chancen stehen in Amerika generell nicht so gut als Deutscher – ist meist eine politische Sache", erklärt Cedric gegenüber Promiflash. Doch dem Sportler geht es hier nicht nur ums Gewinnen: "Aber für mich zählt einfach der Moment, dabei sein zu dürfen und die Chance zu nutzen", betont der Ex von Gina Beckmann. "Des Weiteren feier ich direkt auch am 15. November meinen Geburtstag in Las Vegas. Somit nehme ich das Drumherum noch [...] mit."

Betreibt Cedric jetzt eigentlich hauptberuflich Bodybuilding? "Nein, ich mache das Ganze als intensives Hobby", stellt er im Promiflash-Interview klar. "Ich mag nach wie vor noch zur Polizei gehen und werde dies in den nächsten Monaten in den Angriff nehmen und den Sport nebenher weiterhin betreiben."

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, "Big Brother"-Gewinner

