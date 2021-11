Little Mix-Fans mussten bereits im vergangenen Jahr stark sein, als sich Jesy Nelson (30) dazu entschied, die Band zu verlassen. Seitdem sind Perrie Edwards (28), Leigh-Anne Pinnock (30) und Jade Thirlwall (28) als Trio unterwegs. Die britische Girlgroup, die vor rund zehn Jahren bei der Castingshow X Factor gegründet wurde, veröffentlichte jetzt ihren Song "Between Us" – wird die neue Single ihre letzte sein?

Das Lied wird auf dem neuen Album von Little Mix sein, das noch im November erscheinen soll – neben "Between Us" werden auf der Platte die größten Hits der Band aus den letzten zehn Jahren sein. Auf Instagram spekulieren einige Fans, dass es nach diesem Song keinen weiteren mehr geben wird: "Ich finde, es klingt wie ihr letzter Song", erklärt ein User. Ein weiterer Nutzer stimmte dem zu: "'Between Us' ist ihre letzte Single". Anlass für die Spekulationen sind die nostalgischen Zeilen des Liedes: Darin beziehen sie sich auf mehrere ihrer musikalischen Werke, darunter "Wings" und "Sweet Melody".

Erst vor wenigen Wochen berichtete ein Insider gegenüber The Sun, dass die für 2022 geplante Little-Mix-Tournee als Abschied zu verstehen ist. "Es gab eine Menge Spekulation um die Zukunft von Little Mix, aber jetzt ist allen ziemlich klar, dass das Ende der Reise bevorsteht", erklärte er weiter.

Getty Images Little Mix bei den Brit Awards 2019

Getty Images Sängerin Jesy Nelson

MEGA Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall und Perrie Edwards von Little Mix

