Hailey (24) und Justin Bieber (27) standen kurz vor der Scheidung. Seit 2018 sind der Sänger und das Model Mann und Frau – dass die ersten Monate ihrer Ehe nicht leicht waren, hatte das Paar schon im Frühjahr zugegeben. Wie schlimm es wirklich um ihre Beziehung stand, machte Hailey aber erst jetzt im Podcast "In Good Faith with Chelsea & Judah Smith" deutlich. Nur ihre Mutter habe sie dazu ermutigt, zu kämpfen: "Ich rief sie an und weinte. Ich habe ihr gesagt: 'Ich kann nicht mehr. Ich werde das auf keinen Fall schaffen, wenn es für immer so bleiben wird!'"

