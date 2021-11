Die erste Germany's next Topmodel-Gastjurorin hat es in sich! Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben begonnen, wie Fotos von Heidi Klum (48) am Set in Griechenland zeigen. Zum bereits 17. Mal sucht sie im Rahmen des TV-Wettbewerbs ein neues Topmodel. Bis die Fans erfahren, wer die Nachfolgerin von Alex Mariah wird, dauert es noch ein wenig. Die neuen Folgen werden erst im kommenden Jahr ausgestrahlt. Doch schon jetzt steht die erste Gastjurorin fest!

Wie bereits in der vergangenen Staffel gibt Heidi auch dieses Mal auf Instagram wieder fleißig Einblicke in die Dreharbeiten. In einem kurzen Clip präsentierte sie jetzt überglücklich die erste Gastjurorin der neuen GNTM-Staffel. "Tadaaaa, es ist Superstar Kylie Minogue (53)! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, meine Zwillings-Seelenschwester", verkündete die 48-Jährige und spielte damit auf das Sternzeichen der beiden Frauen an.

Heidi hatte es mit der Verkündung des ersten Gastjurors zuvor spannend gemacht: Am Vortag hatte sie bereits einen Clip gepostet, auf dem sie und Kylie tanzen. Bis auf das blonde Haar ist darauf aber nicht viel von der Sängerin zu sehen – sie steht mit dem Rücken zur Kamera. Heidi lud ihre Follower daraufhin zum Raten ein.

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue bei der "Kingsman: The Golden Circle"-Weltpremiere in London

Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Musikerin

Anzeige

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de