Heidi Klum (48) läutet die nächste Runde ein! Es ist schon wieder einige Monate her, dass das Model die diesjährige Gewinnerin von Germany's next Topmodel gekrönt hat. Alex Mariah Peter konnte sich am Ende gegen all ihre Mitstreiterinnen durchsetzen und sich den ersten Platz sichern. Ein halbes Jahr nach dem Finale krempelt Heidi nun erneut die Arme hoch und steckt in den Vorbereitungen für die nächste Staffel des TV-Wettbewerbs!

Auf Instagram teilt Heidi eindeutige Videos – GNTM 2022 geht in die Produktion! Dieses Mal geht es für die Kandidatinnen ab in den Süden – die Chefjurorin hat sich nämlich auf den Weg nach Griechenland gemacht. In Athen sind offensichtlich schon einige Szenen entstanden, Aufnahmen zeigen die Modelmama in einem orangefarbenen Outfit in der Hauptstadt vor der Kamera. In den Social-Media-Clips ist zudem zu sehen, wie sie mit ihrem Team via Fähre nach Mykonos übersetzt.

Doch nicht nur von ihrer Crew wird Heidi bei ihrer Arbeit begleitet – auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (32) ist dabei, während sie erneut auf die Suche nach Deutschlands besten Nachwuchsmodel geht. Doch leistet der Tokio Hotel-Star der Unternehmerin nur Gesellschaft oder wird er auch in den neuen Folgen zu sehen sein?

Backgrid Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten im November 2021 in Athen

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah, GNTM-Gewinnerin 2021

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei den Golden Globe Awards 2019

