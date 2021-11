Ed Sheeran (30) hat ein neues Tattoo! Der Sänger ist schon lange bekannt dafür, dass er Fan der bunten Körperbemalung ist. Dass die Kunstwerke auf seiner Haut auch eine Bedeutung haben, erklärte der "Bad Habits"-Interpret im Sommer. So habe er sich nach der Geburt seiner Tochter Lyra einen Orca stechen lassen. Jetzt präsentierte Ed ein weiteres Tattoo für seine Kleine und sorgte damit für Spekulationen!

In seinem Ende Oktober erschienenem Musikvideo zu "Overpass Graffiti" konnten die Fans des 30-Jährigen erstmals eine Blick auf den neuen Körperschmuck werfen. Zu sehen waren vier Quadrate, wobei in einem davon Fußabdrücke tätowiert waren, die wohl seiner Tochter Lyra gehören sollen. Doch was ist mit den übrigen drei Quadraten? "Die anderen sind für die drei weiteren Kinder, die er noch haben möchte", plauderte ein Insider gegenüber The Sun aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte der Musiker selbst in einem Interview über seine weitere Familienplanung gesprochen. "Ich würde gerne mehr Kinder haben", verriet er dabei The Sun. Ob es weiteren Nachwuchs geben wird, überlasse er jedoch seiner Frau Cherry (29). "Es kommt darauf an, was Cherry möchte, da es ihr Körper ist", erzählte der Musiker.

Ed Sheeran, Sänger

Ed Sheeran im September 2021

Ed Sheeran und seine Frau Cherry Seaborn im April 2018

