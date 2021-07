Die Liebe für seine Tochter geht ihm unter die Haut! Ed Sheerans (30) Leben hat sich vor einigen Monaten um 180 Grad gedreht: Der Sänger und seine Frau Cherry Seaborn (29) sind im September 2020 nämlich Eltern einer kleinen Tochter geworden – Lyra Antarctica. Bereits im Vorfeld wurde gemunkelt, dass sich der "Shape Of You"-Interpret ein Tattoo für sein Töchterchen stechen lassen will. Und tatsächlich: Eds Haut ziert nun eine Tätowierung zu Ehren seiner Lyra!

Wie The Sun berichtet, hat sich der Musiker ein ganz besonderes Motiv für seine Kleine stechen lassen. "Ich habe ein paar Vampirzähne auf der Schulter für das Video [zu 'Bad Habits'] und einen Orca für Antarctica", zitiert das Onlineportal den 30-Jährigen. Er selbst finde das nicht sonderlich ergreifend – betonte aber, dass er all seine Tattoos liebe. Doch warum gerade ein Orca? Tatsächlich sind die Killerwale in der Antarktis beheimatet und Antarctica [zu Deutsch: Antarktis] ist Lyras zweiter Name.

Kurz vor der Geburt seines Kindes hatte ein Insider noch über andere Tattoo-Pläne des Künstlers gesprochen. So wollte Ed angeblich ein bereits bestehendes Tattoo in Form von fünf Ringen auf seinem Rücken erweitern. "Er möchte in jeden Kreis eine Tätowierung mit einem Handabdruck [seiner Kids] einfügen", hatte die Quelle gegenüber Daily Mail ausgeplaudert.

Getty Images Ed Sheeran und Cherry

Instagram / teddysphotos Ed Sheeran, Sänger

MEGA Ed Sheeran, Musiker

