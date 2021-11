Das Coupleontour-Duo möchte seinen Traum von einem gemeinsamen Baby nicht aufgeben. Vor wenigen Wochen fuhren Vanessa und Ina in eine dänische Kinderwunschklinik, wo sich Vanessa mithilfe eines Samenspenders künstlich befruchten ließ. Doch ihr sehnlichster Wunsch nach einem gemeinsamen Kind erfüllt sich für die beiden Frauen wohl noch nicht. Der erste Schwangerschaftstest war zumindest negativ. Wie geht es für die beiden Social-Media-Stars jetzt weiter?

Wie viele Versuche Ina und Vanessa in der Kinderwunschklinik starten werden, wissen sie aktuell noch nicht. "Wir haben drei erworben. Wenn diese 'alle' sind, müssen wir weiter sehen. Aber drei sind jedenfalls vorhanden", erklärten sie gegenüber Promiflash. Sollte es mit der künstlichen Befruchtung nicht klappen, hat das Ehepaar für seinen Kinderwunsch noch keinen neuen Plan. Eines ist ihnen in diesem Fall aber schon jetzt klar: "Wir wären sehr traurig."

Nach dem negativen Schwangerschaftstest sind die Webstars sehr niedergeschlagen. In einem YouTube-Video hielten sie ihre Reaktion fest. "Ich dachte, da kommt doch ein Plus", äußerte sich Ina enttäuscht. Auch Vanessa ging von einem anderen Ergebnis aus und brach sogar in Tränen aus.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour Coupleontour: Vanessa und Ina

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

