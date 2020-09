Hatte Geraldine Grunow etwa was mit Soulja Boy (30)? Diese Frage stellten sich zuletzt viele Fans der kürzlich ausgeschiedenen Love Island-Kandidatin! Der Grund: Im Jahr 2019 hatte die Beauty ein gemeinsames Foto mit dem US-Rapper via Social-Media veröffentlicht – doch wie kam der Schnappschuss eigentlich zustande? Kennen die beiden sich etwa persönlich? Im Promiflash-Interview klärt Gigi jetzt auf: Das lief wirklich zwischen ihr und Soulja Boy!

Kennengelernt hätten die beiden sich über gemeinsame Freunde in den USA: "Irgendwann war ich mit meinen Freunden unterwegs, dann hatte Soulja Boy einen Freund davon gefacetimed und gefragt, ob wir spontan vorbei kommen und ob ich Lust hätte, bei seinem Musikvideo, was der gleich spontan drehen möchte, dabei zu sein", schildert die Beauty. "Und da hab ich halt aus Spaß ja gesagt, dann sind wir dahin und haben es einfach gemacht. Es war megalustig. Weil jeder ganz locker drauf war und wir so viel Spaß dabei hatten." Hier spricht die Influencerin übrigens vom Clip zu dem Track "Jeopardy", in dem sie tatsächlich hin und wieder zu sehen ist.

Die wichtigste Frage ist damit aber noch offen: Lief da mehr zwischen den beiden? "Kontakt haben wir eigentlich nicht mehr wirklich.[...] Aber das war ja alles eh nur freundschaftlich, also da lief auch nie was", stellt Gigi klar. "Wir folgen uns eigentlich nur noch auf Insta gegenseitig." Und wie sieht es zukünftig aus? "Ich könnte mir schon vorstellen, nochmal bei einem Musikvideo mitzumachen, wenn der Vibe stimmt, warum nicht?"

Instagram / souljaboy Soulja Boy, Rapper

Instagram / geraldine_loveisland2020 Geraldine Grunow, Ex-"Love Island"-Kandidatin

Instagram / geraldine_loveisland2020 Geraldine Grunow, Influencerin

