Die Familie gibt ihr Kraft! Vor einigen Wochen geriet Katie Price (43) wegen eines Autounfalls in die Schlagzeilen: Das Model hatte unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer gesessen und dabei einen Crash verursacht. Daraufhin musste die fünffache Mutter in eine Entzugsklinik und berichtete zuletzt von ihrer posttraumatischen Belastungsstörung aufgrund der Geschehnisse. In diesen schwierigen Zeiten ist die britische TV-Persönlichkeit aber keineswegs auf sich alleine gestellt, denn Katies Familie steht hinter ihr!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte Katie kürzlich ein Selfie von einem Teil ihrer Familie. Mit dabei: Katies Mutter Amy, ihr Stiefvater Paul, ihre Schwester Sophie, ihre Tochter Princess Tiaamii (14) und ihr Sohnemann Junior Savva Andre (16). "Ihr stärkt mir immer den Rücken, egal was passiert", schwärmt die 43-Jährige. Zusätzlich bedankt sie sich bei ihren Liebsten dafür, dass sie ihr immer gleich "direkt ins Gesicht sagen", wenn sie ihr etwas mitzuteilen hätten. "Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, was ihr alles für mich tut", lautete die Botschaft der Britin an ihre Verwandten.

Und Katies Töchterchen stellte sich nicht nur mit dem Schnappschuss hinter ihre Mutter, sondern hinterließ ihr auch in der Kommentarspalte eine Botschaft: "Ich hab dich lieb", lässt Princess ihre Mama mit einem Herz-Emoji wissen. Und was sagt ihr älterer Bruder Junior zu der Danksagung? Bisher noch nichts.

Instagram / katieprice Die Familie von Katie Price, November 2021

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Mutter Amy und ihrer Schwester Sophie, November 2021

Instagram / katieprice Junior Savva Andre, Katie Price, Carl Woods und Princess Tiaamii Andre

