Es ist ein besonderer Moment für sie! Sarafina Wollny (26) erfüllte sich gemeinsam mit ihrem Mann Peter (28) einen großen Traum: Nach vielen Jahren vergeblicher Versuche verkündete die TV-Bekanntheit Ende vergangenen Jahres, dass sie schwanger ist. Seit Mai sind die zwei jetzt Eltern der Zwillinge Emory und Casey – eine Aufgabe, die so manche Tücken mit sich bringt. Nun folgte der nächste große Schritt im Leben der beiden Kleinen: Emory und Casey wurden getauft!

In ihrer Instagram-Story ließ die stolze Mama ihre Follower an der Feierlichkeit teilhaben: In kurzen Clips führte Sarafina ihre Fans durch alle Ecken des Festsaals. In den Videos war eine lange Tafel zu sehen, die reich mit Kerzen und Luftballons dekoriert war. Auch ein Foto der Taufkerzen ihrer beiden Söhne zeigte die 26-Jährige. Ein Kuchen mit zwei niedlichen Schühchen rundete die Sause ab.

Für das leibliche Wohl war ebenfalls gesorgt. Auch nach dem Hauptgang war offenbar noch lange nicht Schluss: In einer ausladenden Candybar konnten die Gäste der Taufe sich nach Herzenslust bedienen. Neben den Gläsern mit den Süßigkeiten lagen goldene Papiertüten bereit.

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihrem Mann Peter

Instagram / sarafina_wollny Die Taufe von Emory und Casey Wollny

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollnys Zwillinge Casey und Emory

