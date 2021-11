Emmy Russ (22) sieht in Kate Merlan (34) keinerlei Gefahr! Bei Promis unter Palmen hatten sich die Wege der Realitysternchen schon einmal gekreuzt. Nun sind sie bald schon bei ihrem nächsten Abenteuer im TV zu sehen. Beide stellen sich mit ihren Partnern dem Treuetest bei Temptation Island V.I.P. – Kate mit ihrem Freund Jakub Jarecki, Emmy mit ihrem Lover Udo Bönstrup (27). Im Promiflash-Interview verriet die Blondine, was sie von ihrer TV-Kollegin hält – und stichelte dabei fies gegen Kate!

Mit Promiflash sprach die 22-Jährige über die anderen "Temptation Island V.I.P."-Paare und hatte vor allem über die einstige Sommerhaus-Bewohnerin einiges zu sagen. "Bei Kate war ich natürlich nicht so amüsiert, weil sie einfach grundlos etwas gegen mich hat. Das werde ich wohl nie verstehen – will ich aber auch nicht. Das ist keine Konkurrenz für mich", merkte Emmy an. Dass ihr die 34-Jährige nicht die Show stehlen würde, sei ihr von vorneherein klar gewesen. "Ich will immer die Beste und die Schönste sein – und das habe ich auch erreicht, wenn ich mir die anderen Paare so angucke", urteilte die TV-Zicke.

Dem Rest der "Temptation Island V.I.P."-Truppe scheint Emmy jedoch neutraler gegenüberzustehen. Henrik Stoltenberg kannte sie ebenfalls schon von "Promis unter Palmen", seine Partnerin Paulina Ljubas (24) hingegen war ihr gänzlich unbekannt. Auch Sandra Janina (22) war Emmy noch nie persönlich begegnet. "Sandra kannte ich auch nur von Instagram", erzählte die gebürtige Hamburgerin.

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

Instagram / emmyruss Emmy Russ im August 2021

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

