Ups, da sind sich Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) offenbar nicht ganz einig. Am 11. November startet das Fremdgeh-Abenteuer Temptation Island V.I.P. bei RTL+ und mit dabei sind auch das Reality-TV-Sternchen und der YouTuber. Das Paar stellt seine Beziehung auf die Probe und wird in der Show sicher mit süßen Versuchungen konfrontiert. Udo hatte in einem Interview betont, dass er und Emmy vorab trotzdem keine Regeln aufgestellt haben – aber stimmt das wirklich? Die Blondine erzählte im Gespräch mit Promiflash etwas anderes...

Viele Absprachen hätte es zwar nicht gegeben, dennoch erinnert sich die 22-Jährige an ein paar Bedingungen für die gemeinsame Show-Teilnahme. "Udo hat sich gewünscht, dass wir im Fernsehen nicht über unser Sexleben sprechen. Ansonsten nichts mit Flirten oder Anfassen", verriet sie gegenüber Promiflash. Bei "Temptation Island V.I.P." wollen die beiden getreu dem Motto "Hab deinen Spaß, aber alles in Grenzen" vorgehen. Emmy betonte allerdings, dass sie ihre Grenzen ziemlich hart gezogen hat: Schon die kleinste Provokation von Udos Seite aus, sei für sie kritisch. "Das weiß er und dementsprechend habe ich auch gehofft, dass er sein Verhalten dem anpasst", schilderte sie.

Doch warum wagen die Promi Big Brother-Stars überhaupt die harte Paarprobe im TV? Immerhin sind sie gerade mal ein halbes Jahr fest zusammen. "Ich möchte wissen, ob ich meine Zeit verschwende oder ob es dieser Mann wert ist, dass er meine Zeit genießen darf", plauderte die Beauty aus. Sie sehe es als absoluten Vorteil an, bei der Sendung dabei sein zu dürfen. Sie habe dadurch festgestellt, ob eine Beziehung mit Udo auch in der Zukunft Sinn macht.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Emmy Russ und Udo Bönstrup, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ

RTL / Frank Fastner Die "Temptation Island V.I.P."-Paare 2021

