Eine Trennung scheint für Little Mix wohl außer Frage zu sein. Bereits seit Jesy Nelsons (30) Ausstieg aus der Band im vergangenen Jahr sorgen sich Fans der britischen Girlgroup darum, dass auch Perrie Edwards (28), Jade Thirlwall (28) und Leigh-Anne Pinnock (30) schon bald getrennte Wege gehen könnten. Jetzt nahm eine der Sängerinnen den Gerüchten über ein Band-Aus den Wind aus den Segeln.

Jade sprach mit Daily Star über das zehnjährige Jubiläum der Band, welches die Frauen in diesem Jahr feiern. Sie betonte: "In zehn Jahren würde ich mir wünschen, dass wir noch immer weitermachen. Dass wir eine weitere große Tour und weitere Auftritte mit neuer Musik haben." Ein Traum der 28-Jährigen sei außerdem, eine eigene Dokumentation über die Geschichte der Band zu produzieren. Nach einer baldigen Auflösung der Musikgruppe klingt das also nicht.

Einige Fans befürchteten erst vor wenigen Tagen, dass die neue Single "Between Us" gleichzeitig auch die letzte Neuveröffentlichung von Little Mix sei. "Ich finde, es klingt wie ihr letzter Song", merkte ein User auf Instagram an. Doch bereits wenige Tage später teilte die Gruppe einen Teaser zu einer weiteren neuen Single – mit dem Titel "No" – im Netz und widerlegte somit die Theorie.

Little-Mix-Sängerin Jade Thirlwall

Little Mix bei einer Radiosendung in London im Februar 2019

Jade Thirlwall, Perrie Edwards und Leigh-Anne Pinnock von Little Mix

