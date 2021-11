Langsam normalisiert sich der Alltag von Alec Baldwin (63). Der Schauspieler war im Oktober wegen einer schrecklichen Tragödie in die Schlagzeilen geraten: Er hatte am Set des Western "Rust" versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins erschossen. Seit dem Vorfall war es ziemlich still um den siebenfachen Familienvater geworden. Zuletzt forderte der 63-Jährige im Netz mehr Waffensicherheit an Filmsets. Und nun kehrt Alec auch mit seinem Podcast zurück.

"Diese Woche veröffentlichen wir eine Episode des Podcasts 'Here's The Thing'", verkündet Alec auf seiner Instagram-Seite. In der Ankündigung wird auch verraten, dass die Folge bereits im Juli aufgezeichnet worden sei – zu Gast sei die Kinderbuchillustratorin Marla Frazee. Der Podcast kam vor der Schuss-Tragödie wöchentlich beziehungsweise alle zwei Wochen heraus – der letzte Gast vor dem Drama war übrigens der US-amerikanische Virologe Anthony Fauci.

Derweil sind die Ermittlungen zu dem Unfall, bei dem auch der Regisseur des Film Joel Souza (48) verletzt wurde, weiterhin im Gange. Erst vor wenigen Tagen äußerte sich allerdings der Anwalt der Waffenmeisterin des Films zu den Ereignissen und behauptete: Alec hätte die Waffe niemals auf einen Menschen richten dürfen. "Hannah Gutierrez hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die Schusswaffen nie auf Menschen gerichtet werden dürfen", erklärte Jason Bowles gegenüber Fox News.

Getty Images Alec Baldwin bei der "The First Wave"-Premiere in den Hamptons im Oktober 2021

Getty Images Alec Baldwin bei einem Filmfestival in East Hampton, Oktober 2021

Getty Images Halyna Hutchins, Kamerafrau

