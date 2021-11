Heidi Klum (48) ist ein riesengroßer Halloween-Fan – und mit ihrer Leidenschaft hat sie auch ihren Mann Tom Kaulitz (32) angesteckt! In diesem Jahr schlüpfte das Paar anlässlich des Gruseltages in tierische Kostüme: Die GNTM-Chefjurorin verkleidete sich als Katze, der Tokio Hotel-Star hingegen als Maus. Aber die aufwendigen Maskierungen kamen nicht bei allen gut an: Sein Bruder Bill Kaulitz (32) machte sich jetzt über Toms haariges Halloween-Kostüm lustig!

In ihrem Podcast "Senf aus Hollywood" ließen die Gebrüder Kaulitz jetzt das diesjährige Gruselfest Revue passieren – und dabei gab Bill seine Meinung zu Toms Kostüm ab. "Das Problem war, von Weitem hat man diese unterschiedlichen Strukturen nicht gesehen. Du hattest eine Mäusenase, einen Cowboyhut und dann hast du dir so ganz viele Haare ins Gesicht gemacht, damit du komplett behaart bist wie eine Maus", beschrieb er die Kostümierung und kritisierte: "Ich finde, die waren ein bisschen viel – die sahen aus wie so Schamhaare, die du dir abgeschnitten und ins Gesicht geklebt hast."

Tom nahm die Kritik seines Bruders aber mit Humor. Außerdem ist der 32-Jährige nach wie vor total begeistert von seinem Kostüm. "Ich habe von vielen gehört, dass ich den Vogel abgeschossen habe", berichtete er und betonte: "Viele auf der Party meinten, dass ich das beste Kostüm hatte."

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz

Getty Images Tom und Bill Kaulitz im November 2019

