Alec (63) und Hilaria Baldwin (37) genehmigen sich ein paar entspannte Stunden! Die vergangenen Tage und Wochen waren für den Schauspieler und seine Liebste alles andere als leicht: Bei den Dreharbeiten zum Western "Rust" löste sich eine scharfe Kugel aus Alecs Requisitenwaffe, durch die Kamerafrau Halyna Hutchins ums Leben kam. Nach der Tragödie verkriecht sich das Paar aber offenbar nicht in den eigenen vier Wänden: Jetzt wurden Alec und Hilaria bei einem gemeinsamen Dinner gesichtet!

Paparazzibilder zeigen die Eheleute bei ihrem Abendessen in New York. Für die Verabredung hat sich Alec einen Platz bei seinem Lieblingsitaliener und Promi-Hotspot Cantinori in Manhattan ausgesucht. Was sich die beiden unter freiem Himmel bestellten, war zwar nicht zu erkennen – dafür allerdings Alecs Gesichtsausdruck: Mit ungekämmter Frise blickte der 63-Jährige seine Gattin müde und zugleich etwas ausgelaugt an.

"Wir waren sehr überrascht, ihn draußen zu sehen, weil wir wussten, dass er seit dem Unfall nicht mehr in der Öffentlichkeit [in New York] gesehen wurde", verriet ein Augenzeuge gegenüber Daily Mail. Ein anderer Gast beschrieb Alec geradezu als ungepflegten Mann, der nach außen hin sehr mürrisch wirkte. Sieht ganz so aus, als beschäftige den Hollywoodstar der Vorfall noch immer sehr.

MEGA Alec Baldwin mit seiner Frau Hilaria

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin bei der American Museum of Natural History Gala 2019

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin bei den US-Open, 2018

