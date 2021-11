Den Grey's Anatomy-Fans stehen ziemlich harte Zeiten bevor. Mittlerweile gibt es bereits 18 Staffeln der beliebten Krankenhausserie und die Zuschauer haben sich seit dem Serienstart 2005 von so einigen lieb gewonnenen Figuren verabschieden müssen. Jetzt könnte es sein, dass schon wieder ein trauriger Abschied bevorsteht: Ein neuer Trailer zeigt dramatische Szenen und ein Serienliebling könnte dabei womöglich nicht überlebt haben.

Achtung, Spoiler!

Während in Deutschland gerade noch die 17. Staffel von "Grey's Anatomy" ausgestrahlt wurde, gibt es in den USA schon einige Folgen der 18. Season. Bei einer Cross-over-Episode mit "Station 19" müssen sich die Ärzte des Grey Sloan Memorial Hospitals nun auf ein besonders tragisches Szenario einstellen: Es gibt eine Explosion und das Team arbeitet eng mit den Einsatzkräften der Feuerwehr zusammen. Allerdings scheint es so, als käme es zu einem Zwischenfall, der auch ihre eigenen Reihen betrifft. Ein ABC-Teaser zeigt erste Bilder aus der Folge und als ein Krankenwagen einfährt, hören die Fans Dr. Miranda Baileys (Chandra Wilson, 52) geschockte Aussage: "Keine Sirene, keine Eile – in dem Wagen ist eine tote Person." Ein Banner in dem Trailer kündigt zudem eindeutig an: "Nicht jeder wird überleben."

Doch wen könnte es treffen? Viele Zuschauer vermuten unter dem Clip auf YouTube, dass es sich um Dr. Baileys Partner Ben Warren (Jason George, 49) handelt. Der Grund: Schon vorab ist zu sehen, dass seine Liebste verzweifelt versucht, ihn zu erreichen. "Ich habe versucht, Ben anzurufen, aber er nimmt nicht ab", berichtet sie ihren Kollegen. Andere tippen hingegen auf Owen Hunt (Kevin McKidd, 48), der in einer Kammer einen Zusammenbruch erleidet.

