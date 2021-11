Wird schon bald das Geheimnis rund um Jochen Schropps (42) Verlobten gelüftet? Der erfolgreiche Moderator sorgte im Mai dieses Jahres mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen. So plauderte er aus, bereits seit einem Jahr verlobt zu sein. Viel weiß man von seinem Partner bisher aber nicht. Auch auf gemeinsame Auftritte auf offiziellen Events verzichtet das Paar bisher. Könnte sich das etwa ändern – und stellt Jochen seinen Verlobten schon bald der Öffentlichkeit vor?

Wenn es nach ihm ginge, wäre das anscheinend schon längst passiert: "Das entscheide nicht ich, das entscheidet mein Verlobter und bisher möchte er das tatsächlich noch nicht. Ich hätte ihn tatsächlich heute Abend mitgenommen", erklärte Jochen im Gespräch mit Promiflash bei den GQ Men of the Year Awards 2021 in Berlin. Die Turteltauben würden immer wieder mal über das Thema reden und so ganz abwegig scheint die Idee gar nicht mehr zu sein.

"Vielleicht nach der Hochzeit, mal gucken", grinste Jochen im weiteren Promiflash-Interview und erzählte zugleich, dass die Planung dafür schon in vollem Gange sei. "Die Einladungen sind im Druck, wir warten täglich darauf, dass sie kommen", erzählte der 42-Jährige. Außerdem hat er genaue Vorstellungen von seinem besonderen Tag: "Ich weiß auf jeden Fall, was ich will und was ich nicht will."

