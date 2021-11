Ist zwischen Emmy Russ (22) und Udo Bönstrup (27) also tatsächlich alles aus? Das Paar lernte sich im Jahr 2020 bei Promi Big Brother kennen und geht seit einigen Monaten gemeinsam durchs Leben. Ab Donnerstagabend stellen sie ihre Treue bei Temptation Island V.I.P. unter Beweis. Die Dreharbeiten zu der Flirtshow sind allerdings längst abgeschlossen. Und jetzt gab Emmy einen Hinweis darauf, dass sie und Udo nach der Sendung offenbar kein Paar bleiben... Die Blondine turtelte im Netz mit einem anderen Mann!

Emmy postete in ihrer Instagram-Story einige Clips, auf denen sie sie sich ganz vertraut mit einem Mann zeigt. Die einstige Promis unter Palmen-Kandidatin hält mit dem besagten Herren im Auto liebevoll Händchen und kuschelt mit ihm sogar im Bett, während er sanft ihren Kopf küsst. Der Mann, um den es sich handelt, heißt Cristian Jerez. Laut seiner Instagram-Beschreibung nimmt der Hottie aktuell an der spanischen Ausgabe von "Temptation Island" teil.

Kürzlich gab Emmy noch gegenüber Promiflash an, dass sie und Udo sich für "Temptation Island V.I.P." zwar kaum Grenzen gesetzt hätten, aber dennoch "Flirten oder Anfassen" für das Paar ein absolutes No-Go sei. Dass dennoch irgendwas in der Frauenvilla vorgefallen sein muss, deutete Emmy im Trailer an, der auf "Temptation Island"-Instagram-Seite veröffentlicht wurde. "Das was ich getan habe, ist nicht zu verzeihen. Ich hoffe, er sieht nicht, was hier passiert ist", schluchzte die Blondine.

Anzeige

RTL / Frank Fastner Emmy Russ und Udo Bönstrup, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten

Anzeige

Instagram / cristianjerezz Cristian Jerez im Oktober 2021

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Kandidatin

Anzeige

Steht für euch nach den Clips mit Cristian fest, dass Emmy und Udo kein Paar mehr sind? Nee, sie hat es ja noch nicht aufgeklärt. Das ist doch glasklar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de