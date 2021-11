Mit dieser Entscheidung hat Nico Santos (28) die Zuschauer wohl nicht gerade erfreut! Am heutigen Abend ging es bei The Voice of Germany um den Einzug in die ersten Battles. Von den Trios schafften es allerdings jeweils nur zwei Teilnehmer in den Ring – so auch bei Nicos Mädelstruppe rund um Miljana, Azarel und Taiga. Die drei Frauen sollten einen spanischen Song performen – für einige Fans allerdings eine äußerst unfaire Songauswahl!

"Etwas unfair, wenn nur zwei von drei Spanisch sprechen", machte beispielsweise ein Zuschauer seinem Ärger via Twitter Luft. Immerhin sprechen Azarel und Taiga perfektes Spanisch – Miljana musste als gebürtige Kroatin hingegen in einer Fremdsprache singen. "Was soll diese Songauswahl? So ein Kack-Lied und die eine spricht ja noch nicht mal spanisch", konnte auch ein anderer Nutzer Nicos Entschluss nicht nachvollziehen.

Doch Nico hat sich offenbar bei der Entscheidung etwas gedacht, wie er auch in der Show begründete: "Man wünscht sich ja auch, dass die Talents über sich hinauswachsen!" Für Miljana reichte es mit ihrer Leistung am Ende dann allerdings nicht für den Einzug in die Battles.

ProSiebenSat.1 Team Nico bei "The Voice of Germany"

Augustin,Christian Nico Santos beim Deutschen Radiopreis in Hamburg im September 2019

Instagram / mijatovic.milijana Miljana mit Nico Santos

