Wurde Miljana bei The Voice of Germany etwa ungerecht behandelt? Mit ihrer ersten Performance konnte die Sängerin Juror Nico Santos (28) von sich überzeugen und landete im Team des gebürtigen Bremers. Bevor es in die Battles geht, musste die Musikerin aber erst noch als gemeinsames Trio gegen ihre beiden Mitstreiterinnen Azarel und Taiga antreten, denn nur zwei von ihnen dürfen den Ring betreten. Doch schon im Voraus herrschte zwischen den drei Frauen Zoff!

Der Grund für die Auseinandersetzung: Miljana fühlt sich von den anderen beiden Mädels ausgegrenzt. Bereits im Voraus kündigte die gebürtige Kroatin an, als Team ihrer Meinung nach musikalisch gar nicht zueinander zu passen – das machte sich offenbar auch bei den Proben bemerkbar. "Die Zusammenarbeit für mich war nicht das Beste", verriet Miljana. Sie hatte das Gefühl, die anderen beiden Frauen hätten sich verbündet und würden sie ausschließen. Vor Coach Nico wollte Miljana dann aber noch mal alles geben und trat im Gegensatz zu Azarel und Taiga sogar ohne Text in der Hand an.

Das Glück schien aber trotz des mutigen Schritts nicht auf ihrer Seite zu stehen. Mit ihrem Auftritt konnte Miljana Nico diesmal nämlich nicht begeistern – der "Better"-Interpret entschied sich gegen sie und zog stattdessen mit den anderen beiden Mädels in die Battles. Ob es tatsächlich an der Team-Konstellation lag? Dabei ist sich Miljana nach ihrem Exit jedenfalls sicher: "Wir haben nicht genug zusammen geübt, das ist der einzige Grund!"

ProSiebenSAT.1 / Claudius Pflug Nico Santos bei "The Voice of Germany", 2021

Instagram / mijatovic.milijana Miljana mit Nico Santos

Bieber, Tamara Nico Santos bei der Place To B Berlinale im Februar 2020

