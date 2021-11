Ging hier alles mit rechten Dingen zu? Zahlreiche Sängerinnen und Sänger kämpfen aktuell bei der beliebten Castingshow The Voice of Germany um den Einzelsieg. Auch Sarah Connor (41) ist als neuer Coach mit von der Partie und trainiert die vielen Nachwuchstalente. In der heutigen Folge ging es um den Einzug in die Battles und anschließend um die Tickets für die Sing-Offs. Die Erfolgsmusikerin erweckte dabei Aufsehen. Sarah sorgte nämlich für einen krassen Regelbruch!

Als es bei Soulsängerin Jennifer, Medizinstudent Archippe und Musicaldarstellerin Ann Sophie (31) um den Einzug in die Battles ging, widersetzte sich Sarah den Regeln. Eigentlich dürfen je Gruppe nur zwei Talente im Entscheidungscoaching weiterkommen. Zunächst hielt sich die "From Sarah With Love"-Interpretin auch an diese Vorgabe und schmiss Jennifer raus. Doch dann überlegte Sarah es sich plötzlich anders und nahm doch alle drei mit in die Battles. "Es ist einfach eine beschissene Regel hier", erklärte sie ihre Entscheidung.

Damit trat in diesem Jahr erstmals eine Gruppe zu dritt gegeneinander an! Und für welchen ihrer Kandidaten entschied sich Sarah am Ende? "Es ist echt ein sauschweres Ding gerade für mich", betonte die Sängerin. Am Ende schickte sie Archippe in die Sing-Offs! Im Nachhinein wurde allerdings bekannt, dass auch die beiden Mädels durch den Steal-Deal mit den anderen Coaches in die nächste Runde dürfen.

Instagram / annsophiemusic Ann Sophie, "The Voice"-Kandidatin 2021

© SAT.1/ProSieben/André Kowalski Ann Sophie vs. Jennifer vs. Archippe und Sarah Connor bei "The Voice of Germany"

Instagram / el_hadj_benjo Archippe, "The Voice of Germany"-Kandidat

