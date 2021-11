Lady Gaga (35) ist wandelbarer als manches Chamäleon! Die erfolgreiche Musikerin macht sich immer mehr einen Namen in der Schauspielwelt. Nach ihrem fulminanten Auftritt in "A Star is Born" ist die Sängerin ab Dezember in "House of Gucci" zu sehen. Derzeit ist der Cast des Streifens auf Premieren-Tour. Die perfekte Gelegenheit für Gaga, sich in ihre heißesten Outfits zu schmeißen – und an einem Abend gleich zwei völlig verschiedene Looks zu präsentieren!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen die 35-Jährige am Mittwoch in London. Zu einem Event ihres neuen Films erschien die Blondine in einer Kombi aus Kostüm und Mantel im klassischen Gucci-Muster. Doch nach der Veranstaltung war Gaga offenbar in Partylaune – denn die New Yorkerin erstrahlte nur wenige Stunden später in einem hauchdünnen Satinkleid mit Spaghetti-Trägern, Cut-Outs und einem sehr tiefen Schlitz! Den sexy Fummel kombinierte sie mit einem dunklen Augen-Make-up und spitzen Plateau-High-Heels.

Lady Gaga scheint die Presse-Tour mit ihren "House of Gucci"-Kollegen in vollen Zügen zu genießen. Schon bei der Premiere im Odeon Luxe Leicester Square in London glänzte die ganze Besetzung in den schönsten Outfits – die Sängerin trug zu dieser Erstaufführung ein lila Chiffonkleid und heiße schwarze Netzstrümpfe.

BB/ MEGA Lady Gaga bei einer "House of Guvcci"-Vorführung, November 2021

MEGA Lady Gaga in London, November 2021

ActionPress Salma Hayek, Jared Leto, Adam Driver und Lady Gaga bei der Premiere von "House of Gucci" in London

