Hatte es Herzogin Meghan (40) darauf angelegt, dass der Brief an ihren Vater an die Öffentlichkeit gelangt? Weil ein persönliches Schreiben, das sie an Thomas Markle (77) gerichtet hatte, von diesem an eine britische Zeitung weitergegeben und darin veröffentlicht wurde, zog die Duchess vor Gericht. Das Medienhaus wurde auch tatsächlich verklagt, da die Persönlichkeitsrechte der einstigen Schauspielerin verletzt wurden. Jetzt kommen jedoch ganz neue Vermutungen ans Licht: Meghan soll sogar geplant haben, dass der Brief geleakt wird!

Wie unter anderem The Guardian berichtet, sagte nun ihr ehemaliger Pressesprecher Jason Knauf vor Gericht aus. Dabei behauptete er, die 40-Jährige habe "eine ungewollte Veröffentlichung durchaus in Betracht gezogen". Da Meghan ihrem Vater längst nicht mehr vertraut habe, hätte sie darauf spekuliert, dass der 77-Jährige die Zeilen an die Presse weitergibt. Diese Behauptung wollen die Anwälte durch eine SMS belegen. In dem Chat soll die Frau von Prinz Harry (37) den PR-Fachmann gebeten haben, einen Entwurf des Briefes auf Formulierungen zu überprüfen, die ihr schaden könnten, falls das Schriftstück veröffentlicht werden sollte.

Meghan hingegen versicherte, sie habe stets nur im Sinne ihres Gatten gehandelt. Durch die öffentlichen Äußerungen ihres Vaters hätte Prinz Harry erheblich unter Druck gestanden. Die zweifache Mutter habe daher den Brief verfasst und Thomas gebeten, nicht weiter mit der Presse zu sprechen, damit ihr Mann seiner Familie beweisen könne, sie habe alles Mögliche dagegen unternommen.

Anzeige

MEGA Thomas Markle Sr.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in London 2019

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf der Salute to Freedom Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de