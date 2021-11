Die fünfte The Masked Singer-Staffel wird von Frauen dominiert! Am Samstagabend steht schon wieder das Halbfinale der beliebten Gesangsshow an. Sechs Kostüme sind noch im Rennen: der Mops, die Heldin, der Teddy, das Axolotl, die Raupe und Mülli Müller. Auffällig ist: Bisher sind nur Männer rausgeflogen! Bis auf die Mülli-Maske, unter der vermutlich ein Mann steckt, sind auch sehr wahrscheinlich nur noch Frauen übrig. Das bedeutet: Egal, wer im Halbfinale gehen muss – so viele Ladys haben es bei "The Masked Singer" noch nie in die Endrunde geschafft...

Promiflash macht für euch den Check: In Staffel eins haben es damals vier Männer ins Finale geschafft und nur eine Frau. In der zweiten Ausgabe waren es drei Herren und eine Dame. In Staffel drei waren es immerhin zwei Frauen auf vier Männer und in der vergangenen waren es wieder drei Herren und nur eine Dame. Bisher gab es auch fast nur männliche Sieger: Sarah Engels (29) war die erste und einzige Frau, die "The Masked Singer" gewonnen hat. Vielleicht schafft es dieses Mal ja wieder eine Promi-Lady?

Zu den absoluten Favoriten der Fans zählt in Staffel fünf die Heldin. Viele Zuschauer sind sicher, dass hier eine absolute Profisängerin druntersteckt – genauer gesagt Christina Stürmer (39). Auch die Raupe könnte mit ihrer Hammerstimme den "The Masked Singer"-Pokal ergattern. Hier vermuten viele die No Angels-Sängerin Sandy Mölling (40) unter der Maske. Bei dem Mops schwanken die Rätselbegeisterten zwischen den Musikerinnen Jeanette Biedermann (41) und Carolin Niemczyk (31). Der Teddy soll Moderatorin Annemarie Carpendale (44) sein, das Axolotl Comedienne Anke Engelke (55) und Mülli Müller DSDS-Star Alexander Klaws (38).

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben/Willi Weber Sarah Engels als Skelett im "The Masked Singer"-Finale 2020

ProSieben/Willi Weber Die Heldin bei "The Masked Singer"

