Er verrät das Geheimnis ihrer Ehe! Ryan Reynolds (45) und Blake Lively (34) sind seit neun Jahren verheiratet. Ihre Liebe haben die beiden bereits mit drei zuckersüßen Mädchen gekrönt – James (6), Inez (5) und Betty (2). Dass die beiden ein absolutes Traumpaar sind, beweisen sie gern auf den roten Teppichen dieser Welt. Doch was steckt wirklich dahinter? Ryan verrät jetzt, warum er und Blake so ein eingespieltes Ehepaar sind!

"Wir nehmen uns nicht zu ernst, aber wir sind auch Freunde", erzählt der 45-Jährige in einem Interview mit "Entertainment Tonight". Es sei einfach, sich zu verlieben – für den Deadpool-Darsteller sei es aber viel wichtiger, sich auch zu mögen. "Wir haben uns schon immer gemocht. Wir wachsen zusammen. Wir lernen voneinander. Also ja, ich habe Glück, einen Kumpel an meiner Seite zu haben", freut sich der Hollywood-Beau.

Doch nicht nur mit seiner Ehe ist Ryan mehr als glücklich – auch als dreifacher Girls-Papa läuft es für ihn rund: Er könne sich nichts Schöneres vorstellen. "Ich möchte es nicht anders haben. Wir lieben es, unsere Mädchen zu haben", schwärmte er erst kürzlich im Gespräch mit Access.

Anzeige

Instagram / blakelively Ryan Reynolds und Blake Lively, 2021

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Töchtern James und Inez

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Die Schauspieler Blake Lively und Ryan Reynolds

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de