Bei der heutigen The Masked Singer-Show wurden gleich zwei Masken enthüllt. Der Teddy wurde als erstes rausgevotet und entpuppte sich als Moderatorin Annemarie Carpendale (44). Als zweites musste das Axolotl den Heimweg antreten. Dieses quirlige Kostüm stellte sich als Andrea Sawatzki (58) heraus. Die Schauspielerin hat damit also knapp den Einzug ins Finale verpasst. Aber wie erging es Andrea als "The Masked Singer"-Axolotl?

"Es hat sehr großen Spaß gemacht", freut sich die 58-Jährige. Das Schönste an dem Abenteuer "The Masked Singer" waren für sie die Menschen hinter der Bühne. Die Fans der Show haben das Axolotl vor allem für seine lustige Art ins Herz geschlossen. Doch Andrea betont: "Es war alles Lotti. Ein super Kostüm. [...] Ich liebe dieses Kostüm, also es ist nur ein bisschen warm."

Rateteam-Mitglied Ruth Moschner (45) war sich relativ schnell sicher, Andrea an ihrer Stimme und an den Indizien erkannt zu haben. Doch die meisten Zuschauer konnte Andrea in ihrer Verkleidung täuschen. Viele Fans vermuteten nämlich Anke Engelke (55) unter dem Axolotl-Kostüm.

Getty Images Andrea Sawatzki, Schauspielerin

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

Getty Images Schauspielerin Andrea Sawatzki

