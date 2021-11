Happy Birthday, Anna-Maria Ferchichi (40)! Die Ehefrau von Bushido (43) feiert am 13. November ihren 40. Geburtstag – und das mitten im Trubel: Die Schwester von Sarah Connor (41) brachte erst zwei Tage vor ihrem Ehrentag die Drillinge Leonora, Naima und Amaya zur Welt. Der Beauty gehe es trotz des Kaiserschnitts mittlerweile sehr gut. Und zum Geburtstag gratulierte ihr nun unter anderem Schwester Sarah mit einem goldigen Familien-Pic!

Via Instagram teilte die Musikerin einen Schnappschuss, auf dem die beiden Schwestern mit sieben ihrer Kinder ein Eis schlemmen. "Happy Birthday, Big Mama!", beglückwünscht Sarah ihre kleine Schwester – Anna-Maria ist durch die Geburt ihrer Drillinge stolze achtfache Mutter. Auf die Freude über die Babys spielt die The Voice of Germany-Jurorin in ihrer Nachricht weiter an: "Du hast dir selbst schon das schönste Geschenk gemacht", schwärmte sie in dem Post.

Und auch Bushido gratulierte seiner Liebsten zum heutigen Ehrentag. Wenige Stunden zuvor veröffentlichte der Rapper auch eine niedliche erste Aufnahme vom Köpfchen eines der Drillinge: "Die Liebe unseres Lebens", himmelt der stolze Familienvater seinen Nachwuchs an. Und Anna-Maria reagierte darauf prompt mit "Mein Herz" in der Kommentarspalte.

Instagram / sarahconnor Anna-Maria Ferchichi und Sarah Connor mit ihren Kindern

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Kreißsaal, November 2021

Instagram / bush1do Ein Drilling von Bushido und Anna-Maria Ferchichi

