Bis auf Weiteres konnten David und Anika ihren Hochzeitstag in vollen Zügen genießen! Das Ehepaar feierte vor Kurzem seine Eheschließung – bei Hochzeit auf den ersten Blick. Das Besondere daran: Die beiden lernten sich erst vor dem Traualtar kennen. Anscheinend waren die Frischvermählten mit dieser Entscheidung aber ziemlich happy – darum war David und Anikas Hochzeitstag auch wunderschön, wie sie Promiflash verraten!

Im Promiflash-Interview schwärmt David von dem großen Tag: "Der Hochzeitstag war vom Anfang bis zum Ende perfekt." Dank Anikas Familie sei das Warten vor dem Altar überhaupt nicht unangenehm, sondern lustig, harmonisch und entspannt gewesen. "Hätte ich mir eine Hochzeit selbst ausgesucht, hätte sie besser nicht sein können", jubelt der Beau. Das sieht auch Anika so: "Mein Hochzeitstag war in Summe wunderschön. Ich erinnere mich gerne an den Tag."

An einen besonderen Moment auf der Feier erinnert David sich schmunzelnd. "Auch wenn ich ewig nicht getanzt habe, war unser Hochzeitstanz keine völlige Katastrophe", scherzt er weiterhin gegenüber Promiflash.

"Hochzeit auf den ersten Blick" ab dem 3. November immer mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1

Sat.1 Anika und David, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2021

Instagram / david_hadeb David und Anika, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2021

Sat.1 David und Anika bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

