Das sind mal besondere Outfits! Die Hochzeit von Paris Hilton (40) und Carter Reum ist in vollem Gange. Ganze drei Tage finden die Feierlichkeiten der Hotelerbin statt. Am Donnerstagabend gab sie ihrem Partner in einem Traum von Weiß das Jawort. Für ihre Karnevalsparty am darauffolgenden Tag setzte die Blondine dann auf ein pinkfarbenes Tülldress. Genauso farbenfroh erschienen auch die Gäste zu Paris' Event.

Für die Feier auf dem Rummelplatz am Santa Monica Pier gab es ganz offensichtlich einen Dresscode: Je schriller und farbenfroher desto besser! Und daran hielten sich die eingeladenen Promis auch brav. Vor allem die Sängerin Demi Lovato (29) nahm sich das Motto zu Herzen: Die "Heart Attack"-Interpretin stach mit ihrem neongrünen Mantel in der Menge besonders heraus! Passend dazu setzte sie eine gleichfarbige Sonnenbrille auf und kombinierte kugelrunde Ohrringe dazu.

Der flauschige Look schien bei den Celebrities beliebt zu sein. Denn auch Paris' Mutter Kathy Hilton (62) trug eine ausgefranste goldene Jacke. Die Schwester der Unternehmerin, Nicky Hilton (38), hingegen setzte ihre schlanke Figur in einem bunten Pulloverkleid gekonnt in Szene. Auch Influencerin Lele Pons (25) fiel mit ihrem Outfit auf. Ihre pinken Schuhe und das isochrome Korsett kombinierte sie mit einem quietschgrünen Mantel.

Backgrid/ActionPress Demi Lovato auf Paris Hiltons Hochzeit

APEX / MEGA Das Riesenrad bei Paris Hiltons Hochzeit

Backgrid/ActionPress Kathy Hilton auf Paris Hiltons Hochzeitsfeier

Backgrid/ActionPress Nicky Hilton auf Paris Hiltons Hochzeitsfeier

Backgrid/ActionPress Lele Pons, Netz-Star

Backgrid/ActionPress Amanda Cerny, Netz-Bekanntheit

