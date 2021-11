Könnte Carolin Niemczyk (31) wirklich der Mops bei The Masked Singer sein? Am Samstagabend steht das Halbfinale der beliebten Gesangsshow an. Auch der Hund im Amor-Kostüm ist noch im Rennen um den Sieg und den Pokal. Viele Fans vermuten eine Profisängerin unter der Maske – genauer gesagt wollen sie Carolin von dem Elektropop-Duo Glasperlenspiel anhand ihrer Stimme erkannt haben. Aber passen die Mops-Indizien auch zu der 31-Jährigen? Promiflash macht den Check!

Sekt und Pommes

In einem Indizien-Clip verheiratet der Mops Frau Sekt und Herr Pommes und verkündet: "Ohne Pommes keinen Sekt und ohne Sekt keine Pommes. Klingt komisch, ist aber so." Tatsächlich kommen sowohl das Wort "Sekt" als auch "Pommes" in dem Glasperlenspiel-Song "Nächte ohne Fotos" vor – nur ein Zufall?

Die 90

In einem weiteren Video vom Mops ist ein Liebes-Tacho mit der Zahl 90 zu sehen. Eine Anspielung auf Caros Geburtsjahr? Die Beauty wurde 1990 in Singen am Hohentwiel geboren.

Die Liebe

Beim Mops dreht sich alles rund um die Liebe! Auch das Hauptthema von Carolins Band Glasperlenspiel ist die schönste Nebensache der Welt. Außerdem unterstützt die Blondine die Kinderhilfsaktion Herzenssache e.V. – und hat ein Buch namens "Lovemade" herausgebracht.

Die Hochzeitstorte

"Ich liebe es, Hochzeitstorten zu designen. Für mich kann die Torte nicht hoch genug sein!", verkündet der Mops in einem Indizien-Clip. Ein Hinweis auf Carolins Auftritt in Enie van de Meiklokjes (47) Back-Show "Sweet & Easy – Enie backt" im Jahr 2016? Hier hat die Sängerin zusammen mit der TV-Moderatorin eine herzhafte Pfannkuchen-Torte mit Möhren-Deko gezaubert.

Die Blumen

"Es gibt nichts Schöneres als einen Spaziergang im Blumenregen. Denn Blumen sind die Liebesgedanken der Natur", schwärmt der Mops in einem Video, während lauter Blütenblätter umherflattern. Die Blumen könnten für Carolins frühere Kirchen-Band Crazy Flowers stehen, die sie gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Grunenberg (33) vor Glasperlenspiel hatte.

Das Brautkleid

In einer Szene entwirft der Mops außerdem ganz begeistert ein Brautkleid auf einem Zeichenblock. Auch Carolin kennt sich mit Design und Fashion aus: Sie hat einen eigenen Fashionblog namens C&CO und greift auch gerne mal selbst zur Nähmaschine.

Anzeige

Instagram / carolinniemczyk Carolin Niemczyk, Glasperlenspiel-Sängerin

Anzeige

Instagram / carolinniemczyk Carolin Niemczyk, Glasperlenspiel-Sängerin

Anzeige

© ProSieben/Benjamin Kis Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

Getty Images Carolin Niemczyk, Sängerin

Getty Images Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk von Glasperlenspiel

Getty Images Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg von Glasperlenspiel

Instagram / carolinniemczyk Carolin Niemczyk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de