Am Samstag startet das Halbfinale von The Masked Singer! In den vergangenen vier Wochen bekamen Jens Riewa (58) als Chilli, Pierre Littbarski (61) als Hammerhai, Peter Kraus (82) als Stinktier und Samuel Koch (34) als der Phönix nicht genug Stimmen der Zuschauer – und mussten deshalb ihre Maske abnehmen. Sechs Promis tarnen sich derzeit noch mit den aufwendigen Kostümen. Doch welcher "The Masked Singer"-Kandidat ist bei den Fans zurzeit besonders beliebt?

Für Begeisterung haben in den vergangenen Wochen vor allem Mülli Müller, die Raupe Resi, aber auch das fröhliche Axolotl gesorgt. Bei jedem Auftritt glänzten sie und faszinierten damit nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Ratejury um Ruth Moschner (45) und Rea Garvey (48). Doch auch der niedliche Mops oder der kuschelige Teddy, der letzte Woche nach seiner Erkrankung sein Bühnencomeback gab, konnten bei den Fans punkten. Auch die Heldin glänzte bei ihren Auftritten. Unter diesem Kostüm vermuten die "The Masked Singer"-Anhänger schon länger die Sängerin Christina Stürmer (39).

Bei den anderen Tarnungen gehen die Meinungen der Fans noch auseinander. Wer aber definitiv nicht unter einem der Kostüme steckt, ist der Entertainer Joko Winterscheidt (42). Stattdessen wird er am Samstag als Rategast in der Live-Sendung dabei sein. Vielleicht entdeckt der Moderator ja ein paar hilfreiche Indizien, um den nächsten Promi zu enttarnen. Welchen "The Masked Singer"-Kandidat möchtet ihr im Finale sehen? Stimmt ab!

ProSieben/Benjamin Kis Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

ProSieben/Benjamin Kis Die Raupe, "The Masked Singer"-Kostüm

ProSieben / Benjamin Kis Das "The Masked Singer"-Axolotl

© ProSieben/Benjamin Kis Der Mops aus "The Masked Singer"-Staffel fünf

© ProSieben/Julia Feldhagen Der "The Masked Singer"-Teddy

ProSieben/ Willi Weber Die "The Masked Singer"-Heldin

