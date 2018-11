Jetzt ist er wieder total verknallt! Im Sommer 2017 hatte sich Taylor Lautner (26) nach acht gemeinsamen Monaten von der American Horror Story-Darstellerin Billie Lourd (26) getrennt. Danach konnte der Twilight-Schnuckel offenbar einfach nicht die Richtige finden und blieb eine ganze Zeit lang Single – bis jetzt! Taylor ist wieder frisch verliebt – und machte seine Beziehung mit einem süßen Social-Media-Post auch bereits offiziell!

Zu Halloween postete der Schauspieler ein niedliches Pärchen-Pic auf Instagram, das wohl keine Fragen zu seinem Beziehungsstatus mehr offen lässt. Darauf kniet er neben seiner neuen Freundin Taylor Dome und küsst sie auf die Wange. Dabei tragen die beiden Taylors ein Pärchenkostüm aus dem Film "Space Jam". Schon vor einigen Tagen heizte die schöne Blondine die Gerüchteküche ordentlich an, als sie ein erstes Foto von ihrem Schatz mit ihren Followern teilte. Das Herzchen-Emoji, das der 26-Jährige zu seinem Schnappschuss postete, dürfte die Spekulationen nun wohl endgültig bestätigen.

Während sich Taylor bisher immer in Promi-Ladys verguckte, hatte Taylor Nummer zwei mit Hollywood bisher offenbar so gar nichts am Hut. Laut ihrem Instagram-Account macht sie gerade eine Ausbildung zur Krankenschwester. Das ungleiche Paar hat sich anscheinend durch Taylors – der männliche Taylor – Schwester Makena kennengelernt.

Instagram / taylorlautner Taylor Lautner und Billie Lourd

Getty Images Taylor Lautner beim iHeartRadio Music Festival

Getty Images Taylor Lautner bei der Premiere von "Hedwig And The Angry Inch"

