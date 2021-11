Hinter Elton John (74) liegen vermutlich viele harte Monate. Nach einem schweren Sturz musste der Sänger seine große Abschieds-Tournee "Farewell Yellow Brick Road" unterbrechen, weil er unter starken Hüftschmerzen litt. Er ließ sich daraufhin schnell operieren, um Komplikationen zu verhindern. Nun scheint es dem "I'm Still Standing"-Interpreten aber wieder besser zu gehen, sodass er bereits ein cooles Event besuchen konnte: Bei einer feierlichen Zeremonie bekam Elton jetzt einen bedeutsamen Orden von Prinz Charles (72) verliehen.

Auf Schloss Windsor wurde der Sänger von dem Royal zu einem Mitglied des Order of the Companions of Honour (übersetzt Orden der Gefährten der Ehre) erhoben. Dieser Orden wurde 1917 von König Georg V. ins Leben gerufen, um besondere Leistungen in verschiedenen Bereichen wie beispielsweise Musik oder Literatur auszuzeichnen. "Musik ist mein Leben und ich habe [diese Auszeichnung, Anm. der Redaktion] für meine Musik und für meine Charity-Arbeit bekommen", erklärte Elton laut The Sun. Weitere Mitglieder des Ordens sind neben Elton beispielsweise auch Paul McCartney (79) und J.K. Rowling (56).

Bei der Ehrung erschien Elton mit seinem Mann David Furnish (59) und einem Gehstock, auf den er sich stützte, um die operierte Hüfte zu entlasten. "Ich sehe vielleicht nicht 100 Prozent fit aus – aber ich bin nicht ruhig. Ich habe immer noch Lust und solange ich lebe, noch mehr Arbeit vor mir", versicherte der Sänger.

